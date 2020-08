Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce du clan Neymar sur son avenir !

Publié le 20 août 2020 à 16h15 par A.M. mis à jour le 20 août 2020 à 17h42

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar semble désormais très épanoui au PSG. Au point que Wagner Ribeiro, l'ancien agent du Brésilien assure qu'à court terme, il est inenvisageable d'imaginer le numéro 10 partir.

Il y a tout juste un an, Neymar se retrouvait au cœur d'un énorme feuilleton pour son avenir. Et pour cause, le Brésilien voulait absolument quitter le Paris Saint-Germain afin de rejoindre le FC Barcelone, club qu'il avait quitté deux ans auparavant. Toutefois, le Barça et le PSG ne sont jamais tombés d'accord et le numéro 10 de la Seleçao est resté à Paris. Mais aujourd'hui, que ce soit dans l'esprit de Neymar ou des dirigeants parisiens, il ne doit pas y avoir beaucoup de regret. Et pour cause, le joueur semble désormais plus que jamais épanoui au sein du club de la capitale qui grâce aux prestations du Brésilien, entre autres, s'est qualifié pour la première finale de la Ligue des Champions de son histoire. Et Wagner Ribeiro, son ancien agent confirme la tendance, assurant que Neymar est très loin d'un départ du PSG.

«Neymar est heureux et il va rester au moins deux ans de plus au PSG»