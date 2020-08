Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Le clan Neymar lâche une bombe !

Publié le 20 août 2020 à 17h00 par A.M. mis à jour le 20 août 2020 à 17h42

L'ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro s'est prononcé sur l'avenir du Brésilien et assure qu'il y a plus de chances et assure qu'une signature de Lionel Messi au PSG et plus probable qu'un retour de Neymar au FC Barcelone.

« Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd'hui ? Neymar est heureux et je pense qu'il va rester au moins deux ans de plus au PSG ». Wagner Ribeiro l'a assuré, Neymar ne quittera pas le PSG à moyen terme où il est désormais très épanoui. D'ailleurs, le10sport.com vous révélait ces derniers jours que le Brésilien n'avait jamais été aussi bien à Paris que ce soit d'un point de vue sportif ou personnelle. Cela se ressent dans ses prestations puisque Neymar a porté le PSG depuis la reprise jusqu'à la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera dimanche contre le Bayern Munich. De nouveau invité à commenter la situation du numéro 10 de la Seleçao , Wagner Ribeiro en a ainsi rajouté une couche.

«Il est plus facile pour Messi d'aller au PSG que pour Neymar de revenir à Barcelone»