Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva tire un trait définitif sur le PSG !

Publié le 19 août 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors que son contrat a expiré au mois de juin, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour terminer la campagne de Ligue des Champions avec le PSG. En froid avec Leonardo depuis une prise de bec comme le10sport.com vous l'a révélé en juillet, O Monstro est (presque) assuré de ne pas poursuivre son aventure avec le club de la capitale. Alors qu'il fera ses valises après la finale de la Ligue des Champions, Thiago Silva souhaite à tout prix rester en Europe et espérerait faire son retour au Milan AC.

Arrivé au PSG à l'été 2012, Thiago Silva est sur le point de prendre le large après huit saisons de bons et loyaux services. Engagé jusqu'au 30 juin 2020, O Monstro a - au même titre que Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting - étendu son bail de deux mois pour pouvoir continuer l'aventure européenne sous les couleurs du PSG. Alors que le club de la capitale disputera la finale de la C1 ce dimanche, Thiago Silva va s'envoler vers de nouveaux horizons dès le lendemain, et ce, peu importe l'issue de cette rencontre. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le capitaine du PSG aurait pu prolonger son contrat comme Thomas Tuchel le désirait, mais une querelle avec Leonardo a tout gâché. Selon nos informations du 30 juillet, Thiago Silva a eu un échange houleux avec son directeur sportif. Ce qui a rompu tout contact entre les deux hommes et, par la même occasion, a diminué les chances de voir le défenseur de 35 ans rempiler avec le PSG.

«Ça sera dans un autre club, mais mon coeur va rester ici »

Conscient qu'il n'a plus d'avenir avec le PSG, Thiago Silva a fait passer un message fort et affirmé son intention de rester en Europe la saison prochaine. « Je ne veux pas parler de ça parce que cela ne va pas nous aider, mais je souhaite qu'on fête tous ensemble ce dernier match avec un trophée. J'ai déjà dit beaucoup de fois avant ce que je voulais faire, que je voulais finir ici en Europe. La décision a été prise, maintenant je suis tranquille dans ma tête. Ça sera dans un autre club, mais mon coeur va rester ici », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport après la victoire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions face à Leipzig (3-0). S'il ne connaitrait pas encore son nouveau club, Thiago Silva aurait une destination préférentielle.

Le Milan AC, la priorité de Thiago Silva ?