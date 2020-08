Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au coeur des rumeurs, Lionel Messi est monté au créneau !

Publié le 21 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Annoncé sur le départ par différents médias et avec insistance depuis la déroute du FC Barcelone face au Bayern Munich, Lionel Messi aurait fait part de sa volonté de connaître autre chose au nouvel entraîneur Ronald Koeman !

Arrivé au FC Barcelone à l’âge de 13 ans en provenance de Rosario, Lionel Messi a fait ses classes dans la renommée Masia et n’a connu que le Barça au fil de sa longue et riche carrière de joueur professionnel. Néanmoins, ces dernières saisons, les résultats du FC Barcelone ont été mitigés et le mythique club catalan a souvent, si ce n’est tout le temps, dépendu du génie de Messi. Cette saison blanche pourrait bien avoir acté son départ comme le laisse entendre la presse ibérique ces derniers jours. Et pour cause, le principal intéressé aurait fait passer un message clair à Ronald Koeman, nouveau coach du FC Barcelone depuis mercredi.

La grosse annonce de Messi sur son avenir !