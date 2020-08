Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Aouar, objectif… Juventus !

Publié le 21 août 2020 à 10h15 par Alexis Bernard mis à jour le 21 août 2020 à 11h44

Courtisé par le PSG, Houssem Aouar est également la proie de la Juventus Turin. Et le club italien dispose de toutes les faveurs du milieu de terrain lyonnais.

Houssem Aouar a-t-il disputé son dernier match avec l’OL lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich ? C’est une très forte probabilité. Tout simplement parce que le milieu de terrain lyonnais aspire à relever un nouveau défi, au plus haut niveau européen. Et l’international français semble avoir les idées claires sur sa prochaine destination : la Juventus Turin.

Pirlo, un atout supplémentaire

Si le PSG, Manchester City et Arsenal sont également intéressés par Houssem Aouar, c’est bien la Juventus Turin qui est en pole position dans ce dossier. Et l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc turinois apporte encore plus de poids à la piste Aouar. L’entraîneur italien est plus que sensible au profil du Lyonnais. Cet été, Pirlo va faire des choix très fort dans son effectif, le départ de Blaise Matuidi (vers l’Inter Miami, en Major League Soccer) étant le premier exemple. S’il dispose d’un bon de sortie en poche, Houssem Aouar a une préférence très nette pour la Juventus et espère voir les dirigeants turinois dégainer une offre susceptible de convaincre leurs homologues lyonnais.