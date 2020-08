Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo revient à la charge pour Gabriel !

Publié le 21 août 2020 à 10h00 par T.M.

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva, qui doit normalement quitter le PSG après la finale de Ligue des Champions, Leonardo aurait visiblement renouer le contact pour Gabriel, défenseur du LOSC.

Actuellement, tout le PSG ne pense qu’à une chose : la finale de la Ligue des Champions. Ce n’est qu’après le rendez-vous face au Bayern Munich que Leonardo se remettra au travail pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Et les besoins sont nombreux à commencer notamment par la succession de Thiago Silva. En fin de contrat, le Brésilien ne devrait pas être prolongé. Il faut donc lui trouver un remplaçant et dans les médias, de nombreux noms sont évoqués. Ce jeudi, les médias turcs annonçaient notamment une offensive pour Çaglar Soyunçu. Le joueur de Leicester s’ajouterait à une longue liste où figure notamment le nom de Gabriel. Et visiblement, pour le défenseur du LOSC, Leonardo n’aurait toujours pas lâcher l’affaire.

Leonardo ravive la flamme !