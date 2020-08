Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce scénario crédible pour Thiago Silva

Publié le 21 août 2020 à 7h45 par La rédaction

Oscar Damiani, le célèbre agent italien, a livré sa vision du dossier Thiago Silva. Un scénario apparaît tout à fait crédible aujourd’hui.

Interrogé dans les médias italiens, Oscar Damiani, le célèbre agent et intermédiaire italien, fin connaisseur du mercato international, s’est penché sur le cas de Thiago Silva, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain : « La négociation elle-même sera difficile, car le salaire du joueur est hors de portée des équipes italiennes. Je crois qu’à la fin, il restera à Paris. Je sais que Leonardo a de l’estime pour lui, et il est le capitaine. A la fin, ils trouveront un accord. Sinon, j’imagine que s’il ne trouve pas une opportunité avec un salaire élevé, il reviendra au Brésil ».

La solution la plus économique pour le PSG…

Le scénario privilégié par Damiano apparaît tout à fait crédible. En effet, alors que le PSG doit programmer un investissement très lourd pour prolonger le duo Neymar-Mbappe, qu’il lui faut en parallèle recruter un grand milieu défensif et un attaquant supplémentaire, la prolongation de Thiago Silva en défense centrale apparaît comme la solution la plus économique pour Paris. De surcroit, au vue des prestations XXL du joueur en Ligue des champions, le club pourrait être plus enclin à rehausser son offre contractuelle, par exemple sur un bail d’un an plus un en option, ce qui pourrait permettre d’aboutir à un accord.