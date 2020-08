Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo étonnait tout le monde pour Thiago Silva ?

Publié le 21 août 2020 à 3h45 par T.M.

Alors qu’il semble acté que Thiago Silva quittera le PSG à l’issue de la Ligue des Champions, certains croient encore à un retournement de situation et que Leonardo revienne sur sa décision.

Arrivé en 2012 au PSG, Thiago Silva est aujourd’hui le visage du club de la capitale. Alors qu’il va laisser son empreinte dans l’histoire au Parc des Princes, le Brésilien voit toutefois cette belle aventure toucher à sa fin. Ayant prolongé de quelques semaines pour terminer la Ligue des Champions, le joueur de Thomas Tuchel ne devrait pas continuer au-delà. Après la finale face au Bayern Munich, Thiago Silva devrait donc tourner la page PSG, au grand dam de nombreux supporters. Ils sont beaucoup à réclamer la prolongation du défenseur central de 35 ans, alors que Leonardo semble en avoir décidé autrement. Néanmoins, un retournement de situation ne serait pas totalement impossible.

« Leonardo a de l’estime pour lui »