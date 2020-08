Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel reçoit un gros conseil pour son recrutement !

Publié le 21 août 2020 à 2h30 par A.M.

Ancien gardien de but de l'ASSE, Jérôme Alonzo avoue qu'il aimerait bien voir un numéro 9 débarquer cet été au sein de l'effectif de Claude Puel.

En difficulté financière, l'AS Saint-Etienne a toutefois réalisé quelques coups cet été en recrutant de jeunes joueurs libres à l'image d'Adil Aouchiche ou encore Jean-Philippe Krasso. Récemment, Claude Puel assurait toutefois qu'il souhaitait encore des renforts : « J’ai la volonté d’améliorer ce groupe-là avec deux ou trois joueurs maximum mais ça ne sera peut-être pas possible parce que le groupe est très important et qu’on a aucune manne financière pour pouvoir faire des investissements ». Mais à quel poste ? Jérôme Alonzo a une petite idée.

«L’Arlésienne depuis plusieurs années, c’est le numéro 9»