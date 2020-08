Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur le transfert avorté de Mbappé à... Leipzig !

Publié le 20 août 2020 à 19h00 par A.D.

Alors qu'il évoluait encore à l'AS Monaco, Kylian Mbappé aurait pu s'engager avec Leipzig, le dernier adversaire du PSG. Ralf Rangnick, ancien de l'écurie Red Bull, a révélé les coulisses de ce transfert avorté.

Kylian Mbappé aurait pu passer par la case Leipzig avant de rejoindre le PSG. En effet, le champion du monde français serait passé tout près de rejoindre l'écurie Red Bull lorsqu'il évoluait encore à l'AS Monaco en 2015. Ancien directeur sportif et entraineur de Leipzig, Ralf Rangnick est revenu sur le transfert avorté de Kylian Mbappé et a dévoilé en détails les coulisses de ce dossier.

«Je te donnerais mon garçon immédiatement si...»