Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un nouvel appel du pied !

Publié le 20 août 2020 à 19h45 par A.C.

Massimo Moratti, ancien président emblématique de l’Inter, est persuadé que le club lombard peut frapper un gros coup avec Lionel Messi.

Décidément, Lionel Messi est une véritable obsession pour l’Inter... et surtout pour Massimo Moratti. L’ancien président nerazzurro n’a en effet jamais raté une occasion pour parler d’une arrivée de la star du FC Barcelone à Milan, même dans les heures les plus noires du club. Il a donc remis, ça, tout récemment. « L'Inter peut prendre (Lionel) Messi. Suning a toutes les ressources pour amener Leo à Milan » a assuré Moratti à Quotidiano Sportivo . L’achat d’une maison à Milan, par le père de Messi, n’a d’ailleurs fait qu’alimenter encore plus les fantasmes de l’Inter et de ses supporters.

« La possibilité de recruter Messi n’a jamais été aussi grande »