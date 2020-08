Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça doit se faire une raison pour Lionel Messi !

Publié le 19 août 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors que le Barça s'est fait corriger par le Bayern Munich, Lionel Messi aurait décidé de partir dès cet été. Malgré la dernière sortie du président Josep Maria Bartomeu, qui a tenu à rassurer sur l'avenir de son capitaine, Marcelo Bechler est convaincu qu'il n'a plus la tête à Barcelone.

En quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a pris l'eau face au Bayern Munich (8-2). Et cette déroute serait la goutte de trop pour Lionel Messi. Comme l'a indiqué Marcelo Bechler - journaliste d' Esporte Interativo qui avait annoncé le transfert de Neymar vers le PSG - le capitaine du Barça aurait pris une décision fracassante quant à son avenir. Dépité par son club, La Pulga aurait tout simplement décidé de faire ses valises. Et ce, dès cet été, à un an de la fin de son contrat. Alors que le Barça voudrait procéder à une énorme révolution, Eric Abidal et Quique Setién ont été démis de leurs fonctions respectives. Toutefois, Lionel Messi n'est pas du tout concerné par ce grand ménage. Dans des propos rapportés par AS , le président du FC Barcelone a affirmé mardi soir qu'il comptait sur sa star argentine et que cette dernière n'envisageait en aucun cas de faire ses valises avant la fin de sa carrière.

«Messi souhaite partir maintenant»

« Il veut terminer sa carrière au Barça. Koeman en fait un pilier fondamental du projet. Messi a un contrat jusqu'en 2021 et ils savent qu'il y a un nouveau projet, un nouvel entraîneur. Je n’ai aucun doute. Aujourd'hui, nous sommes tous déçus, mais la nouveauté nous encourage. Nous avons le meilleur du monde depuis des années, malgré notre élimination de la Ligue des champions. Nous pensons toujours à un système qui favorise les capacités de Messi. Nous comptons sur lui à cent pour cent » , a expliqué Josep Bartomeu. Malgré cette déclaration du président du FC Barcelone, Marcelo Bechler reste sûr de son fait. Selon ses dires, Lionel Messi ne se sentirait plus impliqué dans le projet catalan et le Barça lui devrait un bon de sortie pour service rendu.

«Après tout ce que Messi a donné, ils ne veulent pas qu’il soit un prisonnier»