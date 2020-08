Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu prépare un grand ménage estival !

Publié le 19 août 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 19 août 2020 à 12h43

En pleine crise après avoir été humilié par le Bayern Munich en Ligue des Champions vendredi dernier, le FC Barcelone va maintenant procéder à de grands changements au sein de son effectif. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Josep Maria Bartomeu ce mardi, en plaçant indirectement sur la liste des transferts certains des cadres de son vestiaire.

L’humiliation historique du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des Champions ne restera pas sans conséquence. Et pour cause, Quique Sétien a officiellement été démis de ses fonctions d’entraîneur du club catalan ce lundi, tandis que Ronald Koeman a été annoncé comme son remplaçant au poste ce mercredi. Parallèlement, une mini réorganisation dans le board du Barça a eu lieu avec le départ d’Eric Abidal ce mardi, lui qui était jusque-là le secrétaire technique des Blaugrana . Ce mercredi, le FC Barcelone a annoncé dans un communiqué que Ramon Planes prendrait la suite du Français, et sa tâche s’annonce des plus complexes. En effet, après cette première restructuration, un grand plan de renouvellement de l’effectif pourrait intervenir. Et à en croire les propos de Josep Maria Bartomeu, très peu de joueurs de l’effectif du Barça pourraient se payer le luxe d’envisager ce mercato estival avec sérénité.

Josep Maria Bartomeu prêt à se séparer de quatre cadres…

Face à l’énième crise traversée par le FC Barcelone cette saison, le président du club catalan dont le mandat s’achèvera en 2021 s’est exprimé au micro de divers médias catalans, parmi lesquels Mundo Deportivo , SPORT ou encore RAC1 . Interrogé sur divers sujets, de l’avenir de Lionel Messi à Neymar en passant par Lautaro Martinez, Josep Maria Bartomeu a également été invité à s’exprimer sur la gestion de l’effectif actuel cet été, qui apparait très clairement être en fin de cycle. Dans cette optique, le président du Barça a tout simplement dressé une liste de joueurs intransférables : Lionel Messi, Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Nelson Semedo, Frenkie de Jong et Antoine Griezmann, tout en précisant plus tard que le club catalan n’entendait pas se séparer d’Ansu Fati. Voilà qui est clair, mais il est maintenant intéressant de dépasser cette simple liste et de constater les joueurs qui n’y figurent pas. Ainsi, il est à noter que les joueurs cadres de l’effectif que sont Sergio Busquets, Sergi Roberto, Luis Suarez et Jordi Alba ne sont désormais plus considérés comme des éléments indispensables par Josep Maria Bartomeu, qui serait donc disposé à les vendre cet été. Un profond renouvellement implique un changement draconien des têtes, et c’est sans doute pourquoi le FC Barcelone serait maintenant prêt à se délester de ces joueurs qui ont longtemps fait ses beaux jours.

… mais encore faudra-t-il les convaincre de partir !