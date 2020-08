Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie du Barça sur Neymar !

Publié le 19 août 2020 à 8h30 par H.G. mis à jour le 19 août 2020 à 8h35

Alors que Neymar semble désormais plus épanoui que jamais au PSG, Josep Maria Bartomeu s’est une nouvelle fois montré peu optimiste quant aux chances de revoir l’international brésilien au FC Barcelone cet été.

Pendant que le FC Barcelone s’est lourdement incliné 8-2 face au Bayern Munich en Ligue des Champions la semaine dernière, le PSG s’est lui brillamment qualifié pour la finale de la prestigieuse compétition européenne ce mardi en s’imposant 3-0 face à Leipzig. Une rencontre au cours de laquelle Neymar a fait tout l’étalage de son talent une fois de plus, bien qu’il ne soit pas parvenu à trouver le chemin des filets. Pour autant, dans cette campagne européenne historique pour le club de la capitale, l’international brésilien s’est imposé comme le grand maître à jouer des hommes de Thomas Tuchel. Ainsi, vu les grandes difficultés du Barça ces derniers mois, il n’est pas surprenant que la presse catalane pousse en faveur d’un retour de Neymar au sein de son ancien club. Cependant, alors que le Brésilien est plus heureux que jamais dans la capitale française et qu’il n’est plus du tout dans l’optique de s’en aller comme le10sport.com vous l’a révélé, Josep Maria Bartomeu a définitivement mis fin au feuilleton ce mardi.

« Le PSG n’est pas disposé à le mettre en vente »