Mercato - Barcelone : Inter, City... Le PSG a toutes ses chances pour Messi !

Cet été, on pourrait bien assister à la séparation du FC Barcelone et de Lionel Messi, dont le contrat court jusqu’en 2021.

L’avenir de Lionel Messi est un sujet très discuté. Depuis l’élimination du FC Barcelone, plusieurs médias à travers l’Europe évoquent en effet un réel désir du sextuple Ballon d’Or, de peut-être aller voir ailleurs. Car il semble que la relation en Messi et les dirigeants du Barça, n’a jamais été aussi mauvaise. Déjà ces dernières saisons, la presse catalane faisait vent de certaines tensions entre la star de l’équipe et le président Josep Maria Bartomeu... qui a pourtant toujours assuré que tout allait pour le mieux. D’ailleurs Sport a annoncé que pour arranger les choses, Bartomeu serait disposé à relancer le feuilleton Neymar, promettant à Messi d’arracher son ancien coéquipier et ami au Paris Saint-Germain. Peine perdue, car à en croire La Gazzetta dello Sport , Messi ne croirait plus une parole venant de son président. La rupture semble donc nette et désormais certains commencent à se demander ou pourrait aller Messi, s’il venait à quitter le Barça...

Messi, trop dangereux pour City ?

La piste qui revient sans cesse, est celle menant à Manchester City. En effet Pep Guardiola y est, entouré d’un bon nombre d’anciens du FC Barcelone et une arrivée de Lionel Messi semblerait plausible. Dans un gros dossier publié ce mardi, La Gazzetta dello Sport écarte toutefois fermement cette destination, pour le sextuple Ballon d’Or. Le quotidien rappelle que les Citizens ont échappé de justesse au couperet de l’UEFA, concernant le fair-play financier. Peu de chances donc de les voir s’embarquer dans un transfert de Messi, qui pourrait rompre l’équilibre de la masse salariale et encore plus attirer l’attention sur les comptes du club.

L’Inter, un projet encore trop jeune

L’autre piste très évoquée ces derniers mois, concerne l’Inter. Le club milanais a régulièrement été lié à Lionel Messi au cours de la dernière décennie, mais l’arrivée des investisseurs chinois, pourrait bien réaliser ce rêve. Au fil des ans, la famille Zhang a beaucoup investi dans l’Inter et souhaiterait désormais passer à l’étape supérieure, en recrutant une star, comme la Juventus a pu le faire avec Cristiano Ronaldo. Mais là encore, La Gazzetta dello Sport a des gros doutes. L’Inter n’aurait en effet pas le même standing que le FC Barcelone et Manchester City, aux yeux de Messi.

Le Paris Saint-Germain, la piste la plus plausible