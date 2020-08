Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Leonardo et Guardiola prêts à lancer une offensive pour Messi ?

Publié le 17 août 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 17 août 2020 à 20h46

Alors que le FC Barcelone est en pleine crise après son lourd revers face au Bayern Munich en Ligue des Champions vendredi dernier, Lionel Messi songerait à quitter le club catalan. Et il se pourrait que le PSG et Manchester City soient prêts à s’engouffrer dans la brèche afin d’arracher l’Argentin aux Blaugrana.

L’humiliation historique du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2) pourrait ne pas rester sans conséquence. En effet, Quique Setién a été démis de ses fonctions d’entraîneur et devrait être remplacé dans la foulée par Ronald Koeman sur le banc du Barça à en croire les dernières indiscrétions parues en Espagne. Mais plus encore, cette terrible déroute en quart de finale de la Ligue des Champions pourrait également sonner le glas de l’aventure de Lionel Messi dans son club de toujours. L’international argentin, qui avait déjà gelé les négociations pour la prolongation de son contrat courant jusqu’en 2021, mécontent de la gestion de Josep Maria Bartomeu, aurait maintenant informé la direction du FC Barcelone de sa volonté de quitter le club dès été d’après les informations divulguées par Marcelo Bechler ce dimanche.

Lionel Messi serait en plein doute…

Cependant, pour l’heure, Lionel Messi n’aurait encore rien décidé de manière définitive. C’est du moins ce qu’affirme CalcioMercato.com ce lundi, qui confirme néanmoins que La Pulga a réellement des doutes quant à sa continuité au FC Barcelone. Très touché par l’élimination face Bayern Munich et mécontent de la direction prise par son club formateur, l’international argentin aurait pris la décision de s’accorder quelques jours de repos afin de se ressourcer mentalement. Ensuite, Lionel Messi devrait revenir sur le devant de la scène et intervenir publiquement à en croire le média italien. À l’heure actuelle, le natif de Rosario préférerait donc se retrancher dans un silence, qui traduirait néanmoins une grande réflexion sur son avenir. Et alors que le doute s’installerait plus que jamais dans sa tête, et cela d’autant plus que Josep Maria Bartomeu n’aurait aucunement l’intention de quitter son poste de président du Barça à un an de la fin de son mandat, le PSG et Manchester City seraient prêts à s’engouffrer dans la brèche.

