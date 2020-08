Mercato - Officiel : Sétien n’est plus l'entraineur du Barça !

Foot - Mercato - Barcelone

Le FC Barcelone a annoncé ce lundi que Quique Sétien a été démis de ses fonctions d’entraineur de l’équipe première.

On pouvait s’y attendre. Arrivé sur le banc du FC Barcelone pour remplacer Ernesto Valverde en janvier dernier, Quique Sétien n’est plus l’entraineur de l’équipe première. C’est le club catalan qui l’annonce ce lundi, via un communiqué, expliquant également que le successeur de Sétien sera annoncé au cours des prochains jours. L’avenir du technicien espagnol semblait scellé, après la défaite historique face au Bayern Munich, en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2).

Quique Setién no longer first team coach.The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.