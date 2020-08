Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Guardiola va jouer un rôle clé dans le feuilleton Messi

Publié le 18 août 2020 à 13h30 par Thomas Bourseau

Déçu, abattu et dans un silence qui laisse entendre qu’un départ ne serait plus utopique désormais, Lionel Messi n’a pas pris la parole depuis la déroute du FC Barcelone face au Bayern Munich vendredi en 1/4 de finale de Ligue des champions (8-2). Et le capitaine du Barça pourrait quitter le club culé pour rejoindre… Pep Guardiola à Manchester City notamment. Explications.

2017 avec la défaite face au PSG (4-0) malgré la remontada, 2018 avec l’échec face à la Roma (3-0), 2019 avec la débâcle à Anfield (4-0) et à présent la raclée face au Bayern Munich (8-2). Cela commence à faire beaucoup pour le FC Barcelone et surtout pour Lionel Messi qui court derrière un cinquième titre en Ligue des champions. Le dernier succès blaugrana en C1 remonte à 2015, une époque qui semble lointaine tant le Barça semblait injouable à cette période. À présent et en particulier depuis les départs de Xavi Hernandez, de Neymar et d’Andrés Iniesta, Lionel Messi se retrouve quelque peu seul dans son Barça , et cela se voit ces dernières saisons. Après la débâcle face au Bayern en 1/4 de finale de Ligue des champions vendredi dernier, l’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler. La Gazzetta dello Spor t a depuis évoqué trois options pour la suite des opérations pour Messi : prolonger avec le FC Barcelone, plier bagage dès cet été ou patienter jusqu’à la fin de son contrat courant jusqu’en juin 2021. D’après Marcelo Bechler, journaliste d’ Esporte Interativo , Lionel Messi pencherait plus pour la seconde option. Un départ immédiatement serait pris en considération par le capitaine du FC Barcelone qui pourrait changer d’avis et quitter le club à l’issue de son contrat si de gros changements étaient opérés sur et en dehors du terrain à Barcelone. Bien que Quique Setién ait été limogé, Josep Maria Bartomeu devrait pour sa part conserver son poste de président. De quoi sceller l’avenir de Lionel Messi ?

Bartomeu responsable de l’éventuel départ de Messi…

À en croire les informations récemment divulguées par Calciomercato.com , le doute s’installerait réellement dans la tête de Lionel Messi et d’autant plus parce que le président Bartomeu compterait rester jusqu’aux élections présidentielles prévues pour mars 2021. Ce point précis pourrait considérablement avoir une influence sur l’avenir de Lionel Messi alors que Frédéric Hermel révélait dans la foulée de l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions sur le plateau de RMC Sport qu’il existerait déjà un accord entre le clan Messi et l’Inter Miami, franchise de MLS de David Beckham. « Un de mes très bons contacts en Argentine me parle depuis deux ans déjà d’un accord entre Messi et l’Inter Miami. La question c’est pour des raisons fiscales. Messi, c’est une entreprise énorme qui paye beaucoup d'impôts en Espagne donc il faut choisir la bonne date pour ne payer que 8 % aux États-Unis. Je vous assure qu’on parle de ça. Messi pourrait partir dans un an. Dans son contrat, il a tous les ans au mois de mai, une clause lui permettant de partir. À un moment, Messi va partir.». Cependant, bien qu’un départ serait fort probable en l’état actuel des choses, La Pulga devrait rester en Europe et retrouver un entraîneur avec qui le courant est toujours bien passé : Pep Guardiola.

…Pep Guardiola, la réponse