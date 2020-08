Foot - PSG

PSG : L’énorme sortie du clan Neymar sur sa relation avec Kylian Mbappé !

Publié le 18 août 2020 à 16h15 par T.M.

Depuis qu’ils sont arrivés au PSG en 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont très proches. Une relation évoquée d’ailleurs ce mardi par l’entourage du Brésilien.

En 2017, Neymar choisissait de quitter le FC Barcelone et l’ombre de Lionel Messi pour être le leader du PSG. Mais au sein du club de la capitale, le Brésilien est loin d’être seul. En effet, quelques semaines après son arrivée à Paris, le joueur de 28 ans a vu Kylian Mbappé poser à son tour ses valises au PSG. Un duo à plus de 400M€ qui fait le bonheur des Parisiens. D’ailleurs, ce mardi face à Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel va s’appuyer sur ses deux stars pour espérer atteindre la dernière marche. Neymar et Mbappé seront donc à surveiller de très près, eux qui sont liés par un lien très fort. Que ce soit sur ou en dehors des terrains, les Parisiens sont très proches.

« Une belle histoire d’amour »