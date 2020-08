Foot - PSG

PSG : Neymar et Kylian Mbappé se seraient fixés un immense objectif...

Publié le 17 août 2020 à 21h15 par H.G.

Alors qu’il est désormais pleinement épanoui au PSG, Neymar serait convaincu qu’il peut écrire l’histoire avec le club de la capitale en remportant la Ligue des Champions cette saison avec Kylian Mbappé.

Après un été 2019 au cours duquel il comptait faire son grand retour au FC Barcelone, Neymar est désormais plus heureux que jamais au PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’international brésilien n’est en effet plus du tout dans l’optique de quitter le club de la capitale. Loin de là même, puisqu’il est désormais ouvert à la possibilité de prolonger son contrat actuel expirant en 2022. Et si aucune offre ne lui aurait été transmise par Leonardo à l’heure actuelle, le PSG a malgré tout un boulevard pour parvenir à prolonger le contrat de Neymar, qui s’est d’ailleurs fixé pour objectif de remporter la Ligue des Champions dès cette saison.

Neymar et Kylian Mbappé à l’origine du pacte dans le vestiaire ?