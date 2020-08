Foot - PSG

PSG - Malaise : Le nouveau message de Tuchel sur la situation d’Icardi !

Publié le 17 août 2020 à 17h15 par La rédaction

A la veille de la demi-finale de Ligue des champions face au RB Leipzig, Thomas Tuchel a évoqué la situation de Mauro Icardi, en grande difficulté au PSG depuis quelques semaines.

En mai dernier, le PSG s’est offert définitivement les services de Mauro Icardi. Mais depuis plusieurs semaines, l’attaquant ne parvient pas à se montrer performant. Le joueur n’a pas trouvé le chemin des filets en finale de Coupe de France face à l'ASSE et de Coupe de la Ligue face à l'OL. Et ce mercredi, Mauro Icardi a de nouveau réalisé une prestation décevante en quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame. Des critiques sur le niveau de l'Argentin commencent à apparaître, mais Mauro Icardi peut compter sur le soutien de son entraîneur Thomas Tuchel.

« Il doit marquer et il retrouvera le pourcentage de confiance qui lui manque »