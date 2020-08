Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar mobilisé pour Tuchel ?

Publié le 16 août 2020 à 22h15 par A.C.

Luis Fernandez, ancien joueur et entraineur du Paris Saint-Germain, a analysé le comportement de l’effectif envers l’entraineur Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel pourrait bien jouer son avenir, au cours des prochaines semaines. Nous vous avons en effet expliqué que Leonardo souhaite installer une autre personne sur le banc du Paris Saint-Germain, qui selon nos informations n’est autre que Massimiliano Allegri. Un échec en Ligue des Champions, bien qu’en demi-finale, pourrait être fatal à un entraineur qui à en croire L’Équipe , aurait été lâché par ses joueurs. Ses méthodes interrogeraient les cadres et certains choix, notamment celui d’un système totalement basé sur Kylian Mbappé et Neymar, seraient loin de faire l’unanimité

« Je pense que Neymar a envie de faire quelque chose pour Tuchel »