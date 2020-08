Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse Mauro Icardi !

Publié le 16 août 2020 à 18h15 par A.M.

Invité à commenter les récentes performances de Mauro Icardi, Pierre Ménès n'épargne pas l'attaquant argentin qu'il trouve « catastrophique ».

Définitivement recruté par le Paris Saint-Germain à la fin du mois de mai pour 50M€, hors bonus, Mauro Icardi peine à justifier cet investissement depuis la reprise de la saison. Très discret contre l'ASSE en finale de la Coupe de France, puis contre l'OL en finale de la Coupe de la Ligue, l'Argentin n'a guère été plus à son avantage contre l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions. A tel point que sa titularisation contre le RB Leipzig n'est pas encore assurée. Pierre Ménès évoque d'ailleurs la situation de l'ancien attaquant de l'Inter Milan.

«Je l'ai toujours trouvé catastrophique»