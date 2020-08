Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Ronaldo... Cet ancien de l’OM qui tacle Neymar !

Publié le 16 août 2020 à 3h00 par A.M.

Malgré l'énorme prestation de Neymar contre l'Atalanta, Joey Barton n'est toujours pas convaincu que le Brésilien soit l'un des meilleurs joueurs du monde.

Neymar ne fera jamais l'unanimité. Éblouissant contre l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions, le Brésilien était omniprésent à la construction du jeu. Et bien qu'il ait connu un déchet important dans le dernier geste, Neymar s'est bien rattrapé en fin de match puisqu'il est décisif sur les buts de Marquinhos et d'Eric Maxim Choupo-Moting. Et pourtant, ce n'est toujours pas suffisant pour convaincre Joey Barton. L'ancien milieu de terrain de l'OM estime que le numéro 10 du PSG ne fait même pas partie du top 5 des meilleurs joueurs dans le monde.

Barton toujours pas convaincu par Neymar