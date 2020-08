Foot - PSG

PSG : Héros face à l’Atalanta, Choupo-Moting revient sur sa soirée exceptionnelle !

Publié le 13 août 2020 à 12h30 par T.M.

Le PSG peut dire merci à Eric Maxim-Choupo-Moting. C’est grâce au Camerounais que le club de la capitale pourra disputer une finale de Ligue des Champions. Face à l’Atalanta, l’attaquant de Thomas Tuchel a vécu une incroyable soirée sur laquelle il est revenu.

Quel meilleur cadeau pour les 50 ans du PSG qu’une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce mercredi, le club de la capitale s’est imposé face à l’Atalanta Bergame (2-1), mais que cela aura été compliqué. Menés dès les 26ème minute suite à un but de Pasalic, les hommes de Thomas Tuchel a longtemps buté sur le collectif mis en place par Gian Piero Gasperini. Finalement, cela s’est débloqué à la 90ème minute avec un but de Marquinhos puis à la 93ème avec le but salvateur d’Eric Maxim Choupo-Moting. D’ailleurs, si Neymar a été élu homme du match, à juste titre, c’est bien le Camerounais qui a été le héros de la rencontre. En effet, son entrée en jeu a totalement inversé la tendance. Un invité inattendu à la fête qui n’aurait même pas dû être de la partie. En effet, le joueur de Tuchel n’était initialement pas dans la liste pour disputer la Ligue des Champions. C’est finalement le départ d’Edinson Cavani qui a permis à Choupo-Moting d’être là aujourd’hui, lui qui a d’ailleurs prolongé de quelques mois pour terminer la Ligue des Champions avec le PSG. Et désormais, tout le monde porte en héros l’attaquant de 31 ans, qui avait déjà une cote sympathie énorme auprès des fans.

« Une histoire parfaite »