Foot - PSG

PSG : La grosse annonce de Tuchel pour Mbappé !

Publié le 17 août 2020 à 15h45 par A.M.

Entré à l'heure de jeu contre l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions (2-1), Kylian Mbappé devrait disponible pour l'intégralité de la demi-finale contre le RB Leipzig.

C'est un soulagement pour Thomas Tuchel. Après avoir dû se passer des services de Marco Verratti, Angel Di Maria et Kylian Mbappé contre l'Atalanta, l'entraîneur du PSG récupère les deux derniers cités pour la demi-finale contre le RB Leipzig. Le milieu de terrain italien semble encore trop juste, tandis que l'Argentin était suspendu au tour précédent. La dernière incertitude réside donc dans l'état de forme de Kylian Mbappé, entré à l'heure de jeu contre l'Atalanta et auteur de la passe décisive pour Eric Maxim Choupo-Moting. Présent devant les médias, Thomas Tuchel affiche son grand optimisme pour le Champion du monde qui semble avoir récupéré de sa blessure à la cheville.

Tuchel rassurant pour Mbappé