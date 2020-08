Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauro Icardi, Pierre Ménès n’a pas compris

Publié le 17 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’Edinson Cavani a quitté le PSG après sept années de bons et loyaux services, Mauro Icardi a été définitivement transféré en provenance de l’Inter ces dernières semaines. Un choix que Pierre Ménès a du mal à justifier.

Certes, Mauro Icardi a connu une première partie de saison très prolifique au PSG lors de son prêt. Néanmoins, à partir de janvier, l’international argentin n’a pas affiché le même rendement et semble en quête de confiance depuis. Recruté pour remplacer le meilleur buteur de l’histoire du club, à savoir Edinson Cavani dont le contrat avec le PSG est arrivé à expiration en juin 2020, Icardi ne convainc pas totalement Pierre Ménès qui s’est interrogé sur le choix de donner la succession de Cavani à l'Argentin.

« Que Cavani ne reste pas cela ne me choque pas, mais… »