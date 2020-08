Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cet international suivi par Villas-Boas, c’est terminé

Publié le 17 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Jérémie Boga figure dans les petits papiers de l’OM. Néanmoins, l’ailier de Sassuolo devrait être inaccessible pour le club phocéen et n’importe quelle équipe de Ligue 1. Explications.

Dans le cadre du mercato estival, André Villas-Boas rechercherait un attaquant sur le marché qui soit assez polyvalent. Le profil de Jérémie Boga, évoluant à la position d’ailier à Sassuolo, intéresse particulièrement l’entraîneur portugais. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 30 juin dernier que l’OM pourrait d’ailleurs effectuer une offre en cas de ventes en amont. Actuellement, force est de constater que tout ne s’est pas passé comme prévu. Et l’OM pourrait bien avoir laisser passer sa chance avec Boga.

Boga, trop cher pour la Ligue 1 ?

Selon nos informations du 16 août, le Stade Rennais s’est immiscé dans le dossier et voudrait, via son directeur sportif Florian Maurice, tenter un coup pour Boga. D’ailleurs, le club breton a fait connaître ses intentions à Sassuolo, mais ce dossier s’avère être trop cher que ce soit pour le Stade Rennais, pour l’OM, ou pour n’importe quel autre club français en l’état actuel des choses. D’autant plus que la concurrence est rude dans cette opération avec le Napoli qui mènerait la danse…