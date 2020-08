Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le renouveau du Barça passera par cette colonne vertébrale !

17 août 2020

Actuellement, le FC Barcelone est un véritable champ de ruines. Alors qu’il va désormais falloir reconstruire, le club catalan aurait déjà désigné les bases de son futur projet.

La déroute face au Bayern Munich va laisser d’énormes traces au FC Barcelone. il n’aura d’ailleurs pas fallu longtemps pour qu’au sein du club catalan, on appelle à de profonds changements cet été. A tous les étages du club, cela devrait bouger cet été. Les Blaugrana devraient ainsi entamer un nouveau chapitre. Mais pour opérer ce renouveau, il va falloir quasiment reconstruire de zéro. Cette refonte passera ainsi par un grand bouleversement au sein de l’effectif avec les départs de nombreux joueurs. Néanmoins, au Barça, on souhaiterait continuer à s’appuyer sur une certaine colonne vertébrale et construire autour de celle-ci.

Quel Barça pour le futur ?