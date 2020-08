Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça va repartir de plus belle pour cette opération XXL !

Publié le 17 août 2020 à 4h30 par T.M.

Avec le renouveau qui se profile au FC Barcelone, une opération colossale devrait prochainement revenir sur la table.

Suite à la claque reçue contre le Bayern Munich, le FC Barcelone va opérer d’énormes changements pour se relever de cet affront. Cela passer par un bouleversement à tous les étages et notamment dans l’effectif blaugrana. Plusieurs départs sont ainsi à prévoir et peu de joueurs seraient intouchables à l’occasion de ce mercato estival. De quoi opérer un profond renouvellement et pour entamer ce nouveau chapitre, le Barça devrait prochainement renouer le contact avec le Manchester City de Pep Guardiola.

L’échange entre Barcelone et Manchester City !