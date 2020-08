Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Cavani… Le constat accablant de Pierre Ménès sur un choix fort de Leonardo !

Publié le 16 août 2020 à 19h45 par La rédaction

Acheté 50M€, hors bonus, cet été par le PSG, Mauro Icardi n’arrive pas à se montrer décisif depuis la reprise de la saison avec le PSG. Un constat qu’a remarqué Pierre Ménès qui n’a pas hésité à critiquer le choix de Leonardo à garder l'Argentin.

Face au départ d’Edinson Cavani, Leonardo a dû trouver un successeur à l'Uruguayen et a privilégié l’option interne en levant l'option d'achat de Mauro Icardi prêté au PSG par l’Inter Milan. Un choix pas surprenant au premier abord par rapport aux statistiques de l’attaquant argentin avec 12 buts et 3 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1. Toutefois, sa méforme depuis la reprise de la saison se fait sentir dans les matchs de Ligue des Champions comme le montrent ses dernières performances. Le choix de remplacer Edinson Cavani par Mauro Icardi n’est donc pas passé pour certains comme pour Pierre Ménès qui l’a fait savoir…

« Ce qui me choque c'est de remplacer Cavani par Icardi »