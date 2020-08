Foot - PSG

PSG : Tuchel annonce clairement la couleur avant Leipzig !

Publié le 17 août 2020 à 15h28 par A.D. mis à jour le 17 août 2020 à 15h29

Ce mardi soir, le PSG affrontera Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions. Comme l'a expliqué Thomas Tuchel, ses hommes sont prêts à en découdre à la veille de ce grand rendez-vous.