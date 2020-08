Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos met fin aux rumeurs !

Publié le 17 août 2020 à 1h45 par D.M.

Buteur face à l’Atalanta Bergame ce mercredi, Marquinhos a de nouveau indiqué que l'ambiance était bonne au sein du vestiaire du PSG.

Le PSG a failli revivre une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Menés jusqu’à la 90ème minute, les hommes de Thomas Tuchel ont refait leur retard en toute fin match grâce à Marquinhos, puis à Eric Maxim Choupo-Moting. A l’issue de la rencontre, Ander Herrera avait mis en avant la bonne ambiance au sein du vestiaire parisien : « On a un groupe fantastique. Depuis le début de saison, pas seulement depuis Dortmund. Avant d'arriver au PSG, j'avais lu qu'il y avait des problèmes entre les joueurs. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu ça, c'est un groupe qui aime être ensemble. » Une réponse adressée à certains médias qui évoquaient des tensions entre Thomas Tuchel et certains joueurs.

« On s'entend bien sur et en dehors du terrain »