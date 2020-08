Foot - PSG

PSG - Officiel : Navas ne jouera pas contre Leipzig !

Publié le 16 août 2020 à 21h40 par La rédaction mis à jour le 16 août 2020 à 21h46

Le verdict est tombé pour Keylor Navas, sorti sur blessure lors du quart de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Atalanta.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Souffrant des ischio-jambiers, Keylor Navas ne sera pas de la demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Au sein du PSG on n’était déjà pas optimiste au sujet du gardien de but costaricien, mais le club a désormais officialisé son absence ce dimanche, dans un communiqué publié sur le site officiel du club. Le club parisien annonce également qu’Idrissa Gueye est incertain pour la rencontre de mardi prochain, tandis que Marco Verratti poursuivrait les soins. Thiago Silva et Layvin Kurzawa ont de leur côté repris l’entrainement collectif.