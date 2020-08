Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi a le soutien du vestiaire !

Publié le 16 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Pointé du doigt pour sa méforme, Mauro Icardi devrait inverser la tendance et assez rapidement d’après l’entraîneur Thomas Tuchel et son coéquipier au PSG Ander Herrera.

En manque de confiance et ne parvenant pas à avoir un véritable impact sur le jeu du PSG ces derniers temps, Mauro Icardi est critiqué. Cependant, la recrue du club parisien qui a définitivement été transféré chez le champion de France à la fin du mois de mai va vite retrouver le chemin des filets selon son coéquipier Ander Herrera. Et du côté de Thomas Tuchel, on place toujours sa confiance en l’attaquant argentin en marge de cette demi-finale de Ligue des champions face au RB Leipzig.

Tuchel et Herrera sont derrière Icardi