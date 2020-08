Foot - PSG

PSG - Malaise : Le PSG monte au créneau pour Mauro Icardi !

Publié le 15 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Arrivé tambour battant au PSG, Mauro Icardi a faibli peu à peu jusqu'à perdre de sa superbe ces derniers mois. Alors qu'Angel Di Maria et Kylian Mbappé n'ont pas pu être titularisé face à l'Atalanta, le buteur du PSG était attendu, et en particulier par Thomas Tuchel. Toutefois, l'ancien capitaine de l'Inter est loin d'avoir rendu une belle copie. Malgré tout, il peut compter sur le soutien d'Ander Herrera, qui a souligner ses efforts face au club de Bergame.

De retour au PSG depuis la fin de la saison 2018-2019, Leonardo n'a pas chômé lors du dernier mercato estival. Pour étoffer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG a recruté à tous les postes. L'ancien du Milan AC a notamment offert Keylor Navas, Abdou Diallo, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia et Mauro Icardi au PSG. En ce qui concerne le buteur argentin, Leonardo a négocié un prêt avec option d'achat avec l'Inter. Un prêt qui s'est tranché en transfert définitif il y a quelques semaines. Si ses débuts justifient totalement ce transfert, Mauro Icardi semble avoir un coup de mou depuis quelques mois. Lors de ses premiers pas avec le PSG, l'ancien capitaine de l'Inter était impitoyable devant les buts adverses. Ce qui lui a valu un rôle de titulaire indiscutable dans la hiérarchie de Thomas Tuchel devant Edinson Cavani. Toutefois, peu avant la suspension des compétitions à cause du coronavirus, Mauro Icardi a eu de plus en plus de difficultés à évoluer à son plus haut niveau. Une tendance qui se vérifie depuis la reprise. Alors qu'Edinson Cavani, parti libre à la fin de son contrat le 30 juin, Angel Di Maria (suspendu) et Kylian Mbappé (victime d'une grosse entorse), ne pouvaient pas être titularisés face à l'Atalanta, Thomas Tuchel avait tenu à faire passer un message fort à Mauro Icardi.

«C’est le moment pour lui de nous emmener en demi-finale»

En conférence de presse d'avant-match, Thomas Tuchel a clairement expliqué qu'il comptait sur Mauro Icardi pour faire oublier les absences pour ce grand rendez-vous de Ligue des Champions. « Mauro Icardi ? Il est super important avec la blessure de Kylian (Mbappé) et l’absence de (Edison) Cavani. Ça va être important qu’il fasse un bon match et qu’il montre sa personnalité. C’est un gars qui est fiable tactiquement. Il est vraiment bien intégré dans cette équipe-là. C’est le moment pour lui de montrer qu’il est capable de nous emmener en demi-finale » , avait-il confié. Très discret, voire invisible, Mauro Icardi n'a pas vraiment endosser le rôle attendu par Thomas Tuchel. Malgré tout, Ander Herrera estime que son coéquipier argentin a fait le job face à l'Atalanta.

«Il a joué pour l'équipe en libérant des espaces pour Neymar»