PSG - Malaise : Pierre Ménès démonte les choix de Thomas Tuchel !

Publié le 14 août 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le PSG s’est fait peur contre l’Atalanta Bergame, Pierre Ménès n’a pas manqué de pointer du doigt les choix de Thomas Tuchel.

A quelques minutes près, le PSG était éliminé de la Ligue des Champions. Mené par l’Atalanta Bergame, le club de la capitale a finalement renversé le match dans les derniers instants avec deux buts en quelques minutes de Marquinhos et Eric Maxim Choupo-Moting. Finalement, la bande à Neymar a bien réussi à valider son ticket pour le dernier carré et au coup de sifflet final, Thomas Tuchel a totalement laissé exploser sa joie. Il n’empêche que durant cette rencontre certains choix de l’Allemand ont suscité d’énormes interrogations. Sur son blog, Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas manqué de s’en prendre à Tuchel.

« L’entraîneur allemand s’était clairement trompé avec son milieu de terrain »