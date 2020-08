Foot - PSG

PSG - Malaise : L'Atalanta fait une révélation sur Mbappé !

Publié le 11 août 2020 à 19h45 par A.D.

Victime d'une grosse entorse, Kylian Mbappé pourrait manquer la rencontre face à l'Atalanta ce mercredi soir. Gian Piero Gasperini, le coach de Bergame, a expliqué qu'il se préparait à toutes les éventualités en ce qui concerne l'attaquant du PSG.

Kylian Mbappé disputera-t-il le quart de finale de la Ligue des Champions ? Lors de la finale de la Coupe de France face à l'ASSE, l'attaquant du PSG a été taclé violemment par Loïc Perrin. Victime d'une grosse entorse de la cheville, Kylian Mbappé pourrait être trop juste pour affronter l'Atalanta ce mercredi. Interrogé par L'Equipe , Gian Piero Gasperini a avoué qu'il préférait ne pas voir Kylian Mbappé être aligné par Thomas Tuchel. « Quand j'ai su qu'il était blessé, j'ai tout de suite dit que j'étais désolé qu'il soit blessé, et c'est vrai. Mais j'espère qu'il ne sera pas sur le terrain (rires) ! Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c'est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c'est évident que ce serait mieux sans lui » . Présent en conférence de presse ce mardi, le coach de l'Atalanta en a rajouté une couche sur Kylian Mbappé.

«Nous nous préparons en pensant qu'il pourra être sur le terrain demain»