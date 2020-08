Foot - PSG

PSG : Tuchel doit-il risquer Mbappé face à l'Atalanta ?

Publié le 10 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Le quart de finale de Ligue des Champions approche à grands pas et Kylian Mbappé n’est toujours pas totalement remis. Selon vous, Thomas Tuchel doit prendre le risque de le faire jouer, contre l’Atalanta ?

Il ne manque plus que quelques jours avant le grand rendez-vous de cette saison. Le Paris Saint-Germain va en effet affronter l’Atalanta dans le Final 8 de la Ligue des Champions... mais la sérénité n’est pas totale. Thomas Tuchel devra en effet faire à moins de plusieurs joueurs importants. C’est le cas d’Angel Di Maria, suspendu, mais également Layvin Kurzawa, Marco Verratti... et Kylian Mbappé ? Ce dernier est le plus incertain. Blessé à la cheville face à l’ASSE en finale de Coupe de France, il ne devrait vraisemblablement pas être titulaire à en croire Le Parisien. La tendance donne donc un Mbappé partant du banc des remplaçants, qui pourrait être utilisé en cours de rencontre. Mais est-ce vraiment une bonne idée de le risquer face à l’Atalanta ?

Quel serait le meilleur choix pour Mbappé ?

Un quart de finale de Ligue des Champions, ce n’est pas tous les joueurs. Si Thomas Tuchel ne prend donc pas de risques maintenant face à l'Atalanta... ce ne sera peut-être jamais ! Le coach du Paris Saint-Germain doit mettre toutes les chances de son côté pour poursuivre l’aventure en Ligue des Champions... et Kylian Mbappé est une sacrée chance de réussite ! Le faire rentrer en seconde mi-temps pourrait ainsi être un bon choix, afin de le faire disputer une vingtaine, voire peut-être une trentaine de minutes. L’exemple Paulo Dybala, pourrait toutefois faire changer d’idée à Tuchel. Lors du huitième de finale de Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant souffrait d’une blessure à la cuisse et la Juventus a tout fait pour qu’il récupère à temps. Maurizio Sarri le fait donc rentrer en jeu à la 70e à la place de Federico Bernardeschi... avant que Dybala ne soit obligé de sortir seulement quelques minutes après. Un tel scénario serait catastrophique pour Tuchel et le Paris Saint-Germain, qui pourraient donc se retrouver sans Mbappé pour le restant de la Ligue des Champions... voire plus.



Alors, selon vous Tuchel doit-il risquer Mbappé face à l’Atalanta ?