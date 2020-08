Foot - PSG

PSG - Malaise : L’Atalanta fait un énorme voeu pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 août 2020 à 9h45 par T.M.

Du côté du PSG, l’espoir renait en ce qui concerne la participation de Kylian Mbappé pour la rencontre face à l’Atalanta. En revanche, au sein du club italien, on espère que le Français ne sera pas là.

Ce mercredi, le PSG renouera avec la Ligue des Champions. Au Portugal, les hommes de Thomas Tuchel sont plus déterminés que jamais à lever cette coupe pour la première fois. Et le chemin commencera par un quart de finale face à l’Atalanta. Il y a toutefois une grande question avant ce rendez-vous. Kylian Mbappé pourra-t-il tenir sa place ? Touché à la cheville lors de la finale de Coupe de France, le Français s’est lancé dans une course contre-la-montre pour se soigner et espérer être au rendez-vous. Après avoir craint le pire, le PSG note désormais des signaux positifs concernant l’état de Mbappé. Une incertitude qui ne manque également pas de faire réagir du côté de l’Atalanta.

« Je ne vais pas faire l'hypocrite »