Mercato - PSG : Des retrouvailles entre Neymar et Lionel Messi… au PSG ?

Publié le 18 août 2020 à 9h15 par T.M.

Suite à la claque reçue par le FC Barcelone contre le Bayern Munich, l’avenir de Lionel Messi a immédiatement été remis en question. Un départ dès cet été pourrait finalement être envisagé pour l’Argentin. Direction le PSG ?

Au FC Barcelone, un nouveau cycle se profile. Mais la question est de savoir avec quels joueurs et surtout si Lionel Messi sera là ou non. En effet, alors que l’Argentin n’a plus qu’un an de contrat, son avenir est au centre de tous les débats. Avec cette humiliation en Ligue des Champions, tout pourrait être remis en question. D’ailleurs, selon les dernières informations de Marcelo Bechler, Messi aurait finalement envie de quitter le Barça dès cet été. Ce feuilleton risque donc de faire énormément parler dans les semaines à venir. Ce lundi, la presse catalane a d’ailleurs relancé le feuilleton Neymar. Josep Maria Bartomeu compterait sur le retour du Brésilien pour convaincre Lionel Messi de rester. Mais c’est un autre scénario qui pourrait attendre les deux amis.

Un trio Messi-Neymar-Mbappé ?