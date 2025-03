Zinedine Zidane : La presse balance une fake news sur sa relation avec une star

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Evoluant aujourd'hui au Mexique, James Rodriguez a passé de nombreuses années au Real Madrid. Recruté en 2014 par les Merengue, le Colombien sera resté jusqu'en 2020 en Espagne. Ça n'a pas tout le temps été facile pour lui et il a notamment été question de certaines tensions avec Zinedine Zidane, son ancien entraîneur. Mais voilà que James Rodriguez a souhaité mettre les choses au point à ce propos.

Pour James Rodriguez, ça n'a pas été tout rose au Real Madrid. Beaucoup de bruits ont circulé à propos du Colombien lors de son expérience chez les Merengue. Sa relation avec Zinedine Zidane, ex-entraîneur de la Casa Blanca, a ainsi fait l'objet de différentes rumeurs. Des tensions étaient alors évoquées dans la presse entre les deux hommes. Mais voilà que la vérité est bien différente entre James Rodriguez et Zinedine Zidane.

Equipe de France : Le refus catégorique de Zidane !

➡️ https://t.co/CdBjo9lsd9 pic.twitter.com/ZHcRap0in3 — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

« Il ne s'est rien passé entre lui et moi »

Pour Los Amigos de Edu, James Rodriguez a donc rétabli la vérité à propos de sa relation avec Zinedine Zidane. L'ex-joueur du Real Madrid a alors fait savoir : « Zidane a toujours été mon idole. Parfois, il participait à l'entrainement et il avait plus de qualités que nous tous. Quand Zidane est arrivé, ça a généré beaucoup d'excitation. Il ne s'est rien passé entre lui et moi, je n'étais pas énervé contre lui comme ça a été dit, mais j'ai trouvé une grande équipe dans laquelle je n'avais pas ma place. Je jouais avec lui, mais il ne me mettait pas dans les matchs importants. Il mettait Kroos, Casemiro et Modric et c'est respectable ».

« Ils ont inventé des choses »

Pris pour cible par la presse, James Rodriguez a réglé certains de ses comptes. « La presse ? J'ai beaucoup souffert. Ils ont inventé des choses comme quoi je ne me prenais pas soin de moi, que je ne m'entrainais pas, mais je me suis toujours entretenu. A 33 ans, si je ne fais pas attention et que je ne m'entraîne pas, je n'aurais pas pu jouer à ce niveau à la Copa America. Ça a plus affecté mon entourage, ils me disaient de parler et me demander pourquoi je ne disais rien. Je pensais que j'allais répondre sur le terrain. Mais je n'ai pas de rancoeur contre la presse espagnole. Il faut savoir pardonner », a lâché le Colombien.