Mercato - Barcelone : Pour le Barça, il n'y a pas de feuilleton Messi !

Publié le 19 août 2020 à 12h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés, un dirigeant du club catalan a malgré tout affiché sa sérénité face à cette situation.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone, lui, l’enfant sacré du club catalan ? Improbable il y a encore quelques semaines, cette hypothèse a plus que jamais pris de l’ampleur ces derniers jours après la déroute historique du Barça en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2). Exténué par les résultats des pensionnaires du Camp Nou et par la gestion de Josep Maria Bartomeu, l’international argentin serait en plein doute quant à son avenir et songerait à claquer la porte dès cet été, à un an du terme de son contrat, alors qu’il avait déjà gelé les négociations pour le renouvellement de celui-ci il y a quelques semaines. Fort logiquement, cela inquiète au plus haut point les observateurs du FC Barcelone. Cependant, Xavi Vilajoana reste confiant malgré la situation, le membre du board du Barça insistant bien sur le fait que les Blaugrana ne comptent pas laisser filer Lionel Messi dans les prochaines semaines.

« Nous voulons renouveler un projet avec Messi à la tête »