Mercato - Barcelone : Réunion au sommet dans le feuilleton Messi !

Publié le 19 août 2020 à 9h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi serait actuellement en pleine réflexion sur son avenir au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu devrait prochainement organiser une réunion qui s’avérera cruciale pour l'avenir de l’international argentin au sein de son club de toujours.

L’humiliation historique subie par le FC Barcelone contre le Bayern Munich vendredi dernier (8-2) serait la goutte d’eau qui a fait déborder le vase intérieur de Lionel Messi. Exténué au sein d’un Barça qui n’avance plus ces dernières années alors que son contrat expirera en juin 2021, l’international argentin aurait pris la décision de quitter le club catalan dès cet été après la cuisante défaite concédée face aux Bavarois. Ainsi, l’hypothèse de voir Lionel Messi évoluer dans une autre écurie que son club de toujours ne serait plus à écarter. Tous les scénarios resteraient possibles pour l'heure, mais l'hypothèse d’un départ du FC Barcelone aurait plus que jamais pris de l'ampleur, chose qui ferait l’effet d’une véritable bombe sur la planète football. Et c’est justement cette bombe que Josep Maria Bartomeu aimerait désamorcer en passant prochainement à l'action.

Une réunion programmée pour convaincre Messi de rester ?