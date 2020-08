Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat très inquiétant sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 19 août 2020 à 10h45 par A.D.

Alors que le Bayern a écrasé le FC Barcelone, Lionel Messi aurait décidé de faire ses valises dès cet été selon Marcelo Bechler. À en croire le journaliste qui a annoncé le départ de Neymar au PSG en 2017, le projet du club catalan ne conviendrait plus à La Pulga.

La déroute face au Bayern a fait de terribles dégâts en interne au FC Barcelone. Après Eric Abidal et Quique Setién, Lionel Messi pourrait également prendre le large cet été. Comme l'a annoncé Marcelo Bechler ce dimanche, le capitaine du FC Barcelone a pris une terrible décision. Selon le journaliste d' Esporte Interativo - qui a annoncé le départ de Neymar au PSG - Lionel Messi compterait quitter le Barça dès cet été et aurait fait part de son intention à ses dirigeants. Ces dernières heures, Marcelo Bechler en a rajouté une couche et a expliqué que le projet du FC Barcelone ne correspondait plus avec les attentes de Lionel Messi.

«Messi sait qu'il peut aider le Barca, mais ils ne peuvent pas l'aider »