Mercato - PSG : Cet élément incontournable en vue d’une arrivée de Messi

Publié le 19 août 2020 à 13h00 par La rédaction

Un seul scénario pourrait permettre au PSG de recruter Lionel Messi, en partance du FC Barcelone. Analyse.

Avec la révélation, a priori fiable, du choix de Messi de quitter le FC Barcelone cet été, plusieurs médias européens ont évoqué la possibilité que le Paris Saint-Germain se positionne sur le dossier de la star argentine. Il est vrai qu’avec Neymar dans ses rangs, le club de la capitale apparaît bien placé pour susciter l’attrait de Messi.

Vendre Mbappé pour avoir Messi, le seul scénario possible

Pour autant, un tel projet n’a en l’état aucun viabilité financière car le PSG n’a absolument pas de marge de manœuvre pour recruter Messi dans le cadre, même assoupli, du fair-play financier. Seule la vente de Neymar ou de Kylian Mbappé permettrait de faire venir Messi. Compte tenu des liens unissant Messi à Neymar, et compte tenu du fait qu’il paraît plus facile de prolonger la star brésilienne que Kylian Mbappé, qui semble avoir programmé une signature au Real Madrid dans un an, soit à un an de la fin de son bail avec le PSG, la seule optique serait donc de vendre Mbappé au Real Madrid dès cette année pour recruter Messi dans la foulée. Pour le PSG, il n’y a pas d’autre scénario possible pour avoir Messi. Reste à savoir si le club de la capitale décidera de l’activer.