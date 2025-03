La rédaction

Malgré une adaptation difficile, Kylian Mbappé brille au Real Madrid avec 30 buts et 4 passes décisives en 43 matchs. Pourtant, les critiques persistent. Pierre Ménès estime que Mbappé ne fera jamais l’unanimité en France et défend son impact au Real, soulignant que ses performances sont l’une des rares satisfactions d’une saison compliquée pour le club madrilène.

Après une adaptation compliquée, Kylian Mbappé a retrouvé du poil de la bête et réalise une bonne saison avec le Real Madrid. L’international français comptabilise déjà 30 buts et 4 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, faisant de lui le meilleur buteur de son équipe. Mais, malgré une saison honorable, Kylian Mbappé fait encore l’objet de nombreuses critiques sur son niveau de jeu.

«Une saison de m**de»

Pour Pierre Ménès, l’ancien attaquant du PSG ne pourra jamais esquiver les critiques en France, en témoigne sa dernière saison au PSG, durant laquelle il a inscrit 45 buts et délivré 11 passes décisives (toutes compétitions confondues). «Mbappé ne fera jamais l’unanimité en France. Alors c’est aussi de sa faute, en raison de certaines sorties médiatiques. La saison dernière, il a mis 45 buts et on a dit qu’il avait fait une saison de m**de.» déclare l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.

Mbappé est «l’une des grosses satisfactions»

Pierre Ménès poursuit en expliquant que la méforme du Real Madrid n’est pas due au niveau de Mbappé, bien au contraire :

«Il faut faire le distinguo entre la saison de Mbappé et celle du Real. Il arrive dans une équipe qui est bien moins forte que la saison dernière, en raison des nombreuses blessures en défense et de la retraite de Kroos. C’est une équipe qui joue mal. À Villarreal, c’est le doublé de Mbappé qui leur permet d’être encore en course en Liga. Dans la mauvaise saison du Real, le comportement de Mbappé me paraît être l’une des grosses satisfactions.»