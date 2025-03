PSG : La nouvelle polémique se termine au tribunal ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De par son choix de rejoindre le club historiquement rival du PSG, à savoir l’OM, Adrien Rabiot s’est attiré les foudres des ultras du Paris Saint-Germain. Ces derniers ne l’ont pas loupé, avec sa mère, dimanche soir lors du Classique remporté par l’équipe de Luis Enrique (3-1). Les banderoles jugées offensantes par Véronique Rabiot vont faire l’objet d’une plainte.

Adrien Rabiot a retrouvé le Parc des princes ce dimanche soir dans une atmosphère électrique. En effet, l’ancien joueur du PSG qui n’était autre que son club formateur, a fait le choix clivant de s’engager en faveur de l’OM en septembre 2024, cinq années après son départ libre du club rival parisien. Ce qui n’a pas été bien accueilli par Marquinhos notamment qui refusait de répondre à un journaliste sur l’arrivée de Rabiot à l’Olympique de Marseille : « Aucun commentaire ».

«La passion n'a pas d'âge, p*te de mère en fils»

Les supporters du PSG se sont montrés bien plus loquaces que le capitaine de l’équipe de Luis Enrique en déroulant plusieurs banderoles à caractère insultant et offensant envers Adrien Rabiot et sa mère Véronique. « La passion n'a pas d'âge, p*te de mère en fils. Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils ! Véro, c'est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ? ».

«Je suis vraiment indignée»

Grandement offensée par les messages de haine dont elle a fait l’objet au même titre que son fils, Véronique Rabiot n’y est pas allée par quatre chemins lors de sa présence dans les locaux de Radio France. Au micro de France Info, elle a clairement évoquée une action en justice. « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne. Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse. C’est un deux poids, deux mesures ».