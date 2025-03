PSG : Désiré Doué lâche un secret sur sa nouvelle équipe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Performant avec le PSG, Désiré Doué a été récompensé en étant appelé pour la première fois pas Didier Deschamps en équipe de France. Le Parisien va ainsi découvrir le château de Clairefontaine. Une surprise apprise par Doué au moment de la liste du sélectionneur puisque son entourage avait souhaité garder le secret.

C'est ce lundi que les joueurs de l'équipe de France sont attendus à Clairefontaine pour les deux rencontres à venir face à la Croatie. Un rassemblement lors duquel on pourra voir une nouvelle tête. En effet, Didier Deschamps a décidé de convoquer pour la première fois Désiré Doué. Auteur de belles performances avec le PSG, le milieu offensif rejoint ainsi les Bleus.

Doué au courant de rien

Désiré Doué va donc découvrir une nouvelle équipe. Une sélection que le joueur du PSG a apprise comme tout le monde, à la télévision. En effet, son entourage avait souhaité garder le secret pour lui faire la surprise. « Je l’ai su, comme vous tous, pendant la conférence de presse et je suis très content. On ne t’avait pas prévenu ? Non », a expliqué Doué en zone mixte après l'OM.

« Ils ont préféré garder le secret »

« Mon entourage savait un petit peu, mais ils ont préféré garder le secret pour que je découvre ça et c’était encore plus beau. Tout s’est enchaîné et ce ne sont que de très beaux événements donc je suis très content », a ensuite fait savoir le Parisien.