Luis Enrique - Clash : L’invitation surprise de Daniel Riolo !

Daniel Riolo est tout de même réputé pour ne pas porter Luis Enrique dans son cœur. Et notamment l’homme comme il l’a assuré à plusieurs reprises et une fois de plus dimanche soir pendant l’After Foot. L’éditorialiste de RMC a été critiqué par Florent Gautreau de reprocher à SDM de dire qu’il le détestait lorsque lui-même ressent la même chose pour l’entraîneur du PSG. De quoi pousser Riolo à inviter le rappeur à s’exprimer sur l’After Foot.

Depuis l’année dernière, Daniel Riolo critique ouvertement Luis Enrique en raison de ses expériences tactiques régulières, sa communication fermée envers les journalistes ou encore sa gestion du cas Kylian Mbappé pendant la seconde partie de saison après l’annonce de son départ du PSG dès le mois de février 2024. L’éditorialiste de RMC n’a pas manqué de souligner à maintes reprises son désaccord par rapport à la méthode Luis Enrique sur les ondes de la radio.

«Je n’ai pas de la haine pour lui, on ne parle pas de la même chose»

Daniel Riolo était allé jusqu’à dire qu’il n’aimait pas l’homme que le coach espagnol du Paris Saint-Germain est. De quoi permettre à Florent Gautreau, journaliste de RMC intervenant régulièrement pendant l’After Foot, de recadrer l’éditorialiste concernant ses propos au sujet de SDM, rappeur qui a révélé sur les réseaux sociaux le détester la semaine dernière. Pendant l’émission, Riolo assurait être surpris de la haine que lui voue le rappeur de Clamart et a répondu à Gautreau. « J’ai dit que je le détestais ? J’ai dit que je n’aimais pas l’homme. Ce n’est pas détester. Je n’ai pas de la haine pour lui, on ne parle pas de la même chose ».

«J’ai envie de dire Léonard, viens dans l’After»

« De là à me détester, j’ai envie de dire Léonard, viens dans l’After, on va discuter. Il n’y a pas de problème. C’est incroyable d’être aussi violent pour ça ». a conclu Daniel Riolo dimanche soir après le succès du PSG lors de la réception de l’OM (3-1).